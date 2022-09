Harley-Parade krönt das blubbernde Biker-Fest

Das Harley Davidson-Festival am Faaker See ist heuer nach der zweijährigen Corona-Zwangspause wieder der Renner. Heute steigt bei der European Bike-Week mit der Harley-Parade der große Höhepunkt. Mehr als 100.000 Fans werden erwartet, wenn die 70.000 Harleys durch Kärnten dröhnen. Um 10 Uhr beginnt die Aufstellung beim Harley-Kreisel in Finkenstein. Die Parade führt auch durch das Villacher Stadtgebiet.