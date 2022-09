2:1! Renan erlöste seine Rothosen in Minute 90

Das in den Spielen zuvor gewonnene Selbstvertrauen war den Dornbirner Rothosen in der Anfangsphase gegen den Kapfenberger SV deutlich anzumerken. Schnell und zielstrebig bauten sie ihre Angriffe auf, meist über die linke Seite. Dort hatten die Steirer mit Raul Marte und Jan Stefanon ihre Müh und Not. Der Führungstreffer der Rothosen ließ nicht lange auf sich warten. In der siebten Minute trat Lars Nussbaumer einen Freistoß von der rechten Seite mit links Richtung Tor - Innenverteidiger Cavafe verlängerte die Kugel am kurzen Pfosten per Kopf ins lange Eck. Danach ging es ähnlich weiter, das Team von Coach Thomas Janeschitz zeigte befreiten Fußball. Aber Renan und seine Offensivkollegen verpassten es, den zweiten Treffer zu machen.