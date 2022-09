Pflegeskandal: Senecura-Heim bleibt offen

Die Volksanwaltschaft sieht das bekanntlich ganz anders. Sie wirft der Regierung vor, von der dramatischen Situation in dem Pflegeheim gewusst zu haben – und nichts unternommen zu haben. Schellhorn kontert: „Noch zwei Wochen vor dem Besuch der Volksanwaltschaft war unsere Aufsicht im Senecura-Heim.“ Man habe keine gravierenden Mängel festgestellt, erst danach sei die Lage in dem Pflegeheim – auch wegen vieler Krankenstände seitens des Personals – eskaliert. Mittlerweile gibt es zwischen Land und Senecura eine verbindliche Vereinbarung. Mit Anfang September wohnen nun statt 90 nur noch knapp 60 Senioren in dem Heim. Das Personal wurde aufgestockt. Es gibt nun eine neue Heim- und Pflegeleitung. „Erst an diesem Wochenende gab es wieder eine Kontrolle. Es läuft jetzt deutlich besser“, ist sich Schellhorn sicher. Eine Schließung des Heims ist vorerst kein Thema.