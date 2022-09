Weitere Hilfe für Landwirtschaft kommt „zeitnah“

Die hohe Teuerung trifft viele landwirtschaftliche Betriebe in Österreich hart. Um die heimische Lebensmittelversorgung weiterhin zu gewährleisten, greift die Regierung daher den Bauern unter die Arme. Unter anderem fix ist eine Erhöhung der steuerlichen Umsatzgrenzen aufgrund der Rekord-Inflation. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) stellte Totschnig bei einer Pressekonferenz am Freitag zusätzliche Hilfen in den Raum.