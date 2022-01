Unsere Ackerbauern bangen um ihre Existenz

Hunderte Arbeitsplätze am Land in großer Gefahr

Doch für größere Höfe geht der Schuss nach hinten los. Denn durch die beschlossene Deckelung der Direktförderung ohne Berücksichtigung der Gehalts- und Lohnkosten, die gerade wegen der schwierigen Bedingungen in Trockengebieten stetig steigen, sind 50 Ackerbaubetriebe bedroht. Deren Feldarbeitern droht eine Entlassungswelle.