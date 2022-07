Bewässerung in Landwirtschaft erneut in der Kritik

Landwirtschaft wehrt sich

Bei der Landwirtschaftskammer wehrt man sich gegen den Vorwurf, am sinkenden Wasserstand des Sees mitschuld zu sein. „Der Wasserstand wird nicht durch die landwirtschaftliche Bewässerung beeinflusst“, sagt Vizepräsident Werner Falb-Meixner. Man sei in der Sache jedoch gesprächsbereit. Bei Mais, Feldgemüse und Kartoffeln sei ein Ende der Bewässerung nicht möglich, in anderen Bereichen könne diskutiert werden. Eine Umstellung auf andere Bewässerungsformen scheitere teilweise an der technischen Umsetzung. In gewissen Bereichen werde schon jetzt auf kleinere Beregner gesetzt. Ob eine Komplett-Umstellung der Kulturen realistisch umsetzbar wäre, will Falb-Meixner nicht beurteilen. „Theoretisch ist alles machbar.“ Als Folge würde aber die Zahl derer, die von und mit der Landwirtschaft leben, zurückgehen. „Dann kommen die Kartoffeln aus Ägypten“, so der Vizepräsident.