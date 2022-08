Ziel Energiewende: „Müssen in die Gänge kommen“

„Wir sind in einer Zeit multipler Krisen“ – so leitete Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig ein Pressegespräch in Osttirol zum Thema Landwirtschaft ein. Die Nachwehen der Pandemie, der Ukrainekrieg mit allen Folgen und der Klimawandel sorgen derzeit für unruhige Zeiten. Die gute Nachricht: Österreich steht in der Lebensmittelversorgung gut da, so Totschnig: „Die Bauern stellen die Lebensmittel, die wir brauchen.“