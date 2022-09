Tirol und Vorarlberg stellen weitere Forderungen

Beide sprachen sich zudem für Kompensationsmaßnahmen für ihre Bundesländer aus. „Die bundesweite Strompreisbremse geht in die richtige Richtung. In Tirol werden rund 30 Prozent der Haushalte von der Strompreisbremse profitieren, damit schaffen wir endlich eine einheitliche Lösung für die kommunalen Energieversorger, die mit dem niedrigen Tarif der TIWAG nicht mithalten können“, so etwa Mattle der auch betont, dass sich der Bund mit Blick auf die Situation in Tirol und Vorarlberg nicht aus der Verantwortung stehlen dürfe.