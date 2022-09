Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der etwa eineinhalbjährige Frka ist ein menschenfreundlicher Mischlingsrüde, der mit Artgenossen sehr gut verträglich ist. An der Leine gehen muss noch weiter geübt werden, vor allem wenn andere Hunde im Spiel sind. Der stubenreine Rüde sucht ein ruhiges Zuhause außerhalb der Großstadt in reizarmer Umgebung! Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at