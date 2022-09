Tierheim-Schützlinge wünschen sich Lebensplätze

Starker Charakter

Kater Caruso wurde in der Hochstraße in Leonding in einer Garage gefunden. Dort wurde er von der Hauseigentümerin gefüttert, leider konnte im Umkreis kein Besitzer ausfindig gemacht werden. Nun ist der schöne Langhaarkater auf der Suche nach einer neuen Bleibe bei erfahrenen Katzenhaltern, denn Caruso weiß ganz genau, was er will. Wenn ihm etwas nicht recht ist, zeigt er dies unmissverständlich mit seinen Krallen. Deshalb sollten sich im neuen Zuhause auch keine Kleinkinder aufhalten. Wer schenkt dem intelligenten Kater mit der starken Persönlichkeit einen Platz mit Zugang ins Freie?

Tel.: 0 732/24 78 87