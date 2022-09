Sorge vor einem vermeintlich ausgerotteten Virus

Auch der Virologe John Dennehy von der City University in New York ging bis zuletzt davon aus, dass Polio „ein Virus auf dem Weg der Ausrottung“ sei. Doch dann wurde im Juli der Fall in Pomona gemeldet. Seitdem wurde das Virus in Rockland und einem benachbarten Landkreis sowie in der Metropole New York auch in Abwasserproben gefunden - es scheint sich also auszubreiten.