Virus im Abwasser: London drängt zur Polio-Impfung

Verbreitung durch Lebendimpfstoff?

Die nun nachgewiesene Verbreitung dürfte auf einen Impfstoff zurückgehen, der in anderen Ländern der Welt eingesetzt wird - dieses oral eingenommene Mittel gilt zwar als sicher, verwendet jedoch das lebende Virus. Auf diese Art und Weise verleiht eine starke Immunität, kann aber in Gebieten, in denen die Impfrate nicht hoch genug ist, von Mensch zu Mensch übertragen werden.