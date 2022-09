Asylzahlen steigen: FPÖ-Angebot an ÖVP

ÖVP: „Zeit für neue europäische Gesetze“

Die ÖVP verwies auf den Umstand, dass man schon „seit Monaten“ warne und es einen konsequenten Grenzschutz sowie ein koordiniertes europäisches Vorgehen brauche. „Denn es ist vor allem Zeit für neue europäische Gesetze, um die stark steigenden Flüchtlingszahlen und Asylanträge zu bewältigen. Dazu gehört die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten. Denn niemand profitiert davon, wenn sich hoffnungsvolle Menschen auf dem Weg nach Europa machen und dabei ihr Leben in die Hände von gewissenlosen Schleppern legen“, befand ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner in einer Aussendung.