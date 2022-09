Steirer in Sorge vor Asylkrise wie 2015

Bevölkerung in Alarmstimmung

Immer mehr Steirer sind in Alarmstimmung. In Kindberg stemmt sich die Bevölkerung mit Unterstützung der Lokalpolitik gegen Pläne des Bundes, das ehemalige Landespflegezentrum zu einem Asylheim umzuwandeln. Und im Grazer Stadtbezirk Andritz sind Anrainer rund um das Großquartier in der Nordberggasse besorgt: Immer wieder muss die Exekutive zu Einsätzen ausrücken. „Integrationsstadtrat Robert Krotzer soll die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen und ihre Fragen beantworten“, fordert der Grazer ÖVP-Chef Kurt Hohensinner. Die Landeshauptstadt spüre die Migrationswelle enorm, ein Drittel der steirischen Asylwerber leben in Graz.