Chris Pine in Venedig von Harry Styles angespuckt?

In dem Trailer ist eine Liebesszene zwischen ihr und Harry Styles zu sehen. Nach Meinung von Pugh hätte man sich das sparen können „Wenn es auf die Sexszenen reduziert wird oder darauf, dem berühmtesten Mann der Welt dabei zuzusehen, wie er jemand leckt, dann hat das den Punkt verfehlt, warum wir das machen. Das ist nicht der Grund, warum ich in dieser Branche bin. Es liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn man den berühmtesten Popstar der Welt engagiert, dass man solche Gespräche führen muss. Über die Sexszenen werde ich aber nicht sprechen, denn dieser Film ist größer und besser als das. Und die Leute, die ihn gemacht haben, sind noch größer und besser als das“, schimpfte sie in einem Interview mehr als empört.