Harry Styles beklagt Netz-Hass gegen Olivia Wilde

Nicht nur Styles‘ Beziehungen waren immer wieder ein Thema im Netz, sondern auch seine Sexualität. Das liegt vor allem daran, weil der Sänger sich gerne in genderfluider Kleidung zeigt. „Manchmal sagen die Leute: ,Du warst in der Öffentlichkeit nur mit Frauen zusammen‘, und ich glaube nicht, dass ich überhaupt jemals in der Öffentlichkeit mit jemandem zusammen war“, so der Brite. „Wenn jemand ein Foto von dir mit jemandem macht, bedeutet das nicht, dass du dich für eine öffentliche Beziehung oder so entschieden hast.“