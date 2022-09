Erste Niederlage - Leoben und Wels entzaubert!

In der verflixten siebenten Partie mussten sich Hertha Wels und der DSV Leoben erstmals in der Regionalliga Mitte geschlagen geben. Während die Sulimani-Elf in Ried bei den Jungen Wikingern verloren - hatte Leoben in Allerheiligen nichts zu lachen. Seekirchen ist weiter auf der Erfolgswelle. Im Spitzenspiel konnte man St. Johann mit 4:0 besiegen. Auch Stripfing, TWL Elektra und Silz/Mötz konnten am Wochenende ihre Spiele gewinnen. In der Sendung der 3. Liga gibt es natürlich wieder die Highlights der Regionalliga.