Regierung gibt Millionen Euro für Impfkampagne aus

Dass das Interesse an der Impfung hoch sei, meinte die Präsidentin der Apothekerkammer, Ulrike Mursch-Edlmayr am Montag. Sie hätte am Forum Alpbach teilgenommen und dort viele Fragen gestellt bekommen: Soll ich überhaupt impfen gehen? Wenn ja, wann und mit welchem Impfstoff? Soll man noch auf die neuen Impfstoffe warten? Der Zeitpunkt zu Schulbeginn sei für die Kampagne enorm wichtig, die sicher Erfolg bringen werde.