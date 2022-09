Brendan Fraser mit Wohlfühl-Bäuchlein in Venedig

Mit gestähltem Body kämpfte Brandan Fraser einst gegen Mumien, doch von den Muskelbergen hat sich der Schauspieler längst verabschiedet. Der Grund: Für die Rolle in dem Film „The Whale“, in dem der einstige „Sexiest Man Alive“ einen 300 Kilo schweren Einsiedler spielt, musste der Schauspieler einiges an Gewicht zulegen. In Venedig feierte der Film am Sonntag nun Premiere - und Fraser zeigte sich am roten Teppich mit Wohlfühl-Bäuchlein.