Chilenen lehnen neue Verfassung in Referendum ab

Die Bevölkerung Chiles hat eine neu ausgearbeitete Verfassung nach ersten Berechnungen klar abgelehnt. 62 Prozent sprachen sich in einem Referendum gegen das neue Grundgesetz aus, wie die Wahlbehörde Chiles nach Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. Jüngste Umfragen hatten bereits auf eine Mehrheit gegen den fortschrittlichen Entwurf hingedeutet - in dieser Deutlichkeit kam das Ergebnis aber überraschend.