84-Jähriger in Bahntunnel von Zug erfasst

In Salzburg ist es am Samstag zu einem tödlichen Bahnunfall gekommen. Ein 84-jähriger Tiroler versuchte am Nachmittag aus unbekannten Gründen zu Fuß den Bahntunnel der Tauernschleuse in Richtung Süden zu durchqueren. Etwa 130 Meter nach dem Nordportal wurde er von einem Zug, welcher von Klagenfurt kommend in Richtung Salzburg unterwegs war, erfasst und niederstoßen, wie die Polizei am Abend mitteilte.