Nach Mordversuch wartet man noch auf Gutachten

Vor einem Monat erschütterte eine Bluttat St. Florian am Inn in Oberösterreich. Gegen 23 Uhr griff die 31-jährige Simona F. zu einem Stanley-Messer und stach damit auf ihren bereits schlafenden Ehemann Patrick ein. Dabei durchtrennte sie teilweise die Kehle des 40-Jährigen. Die 13-jährige Tochter des Paares holte die Rettung. Patrick F. wurde in Passau notoperiert.