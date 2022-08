Frau durchtrennt Mann die Kehle während er schläft

Streit war eine „Schutzbehauptung“

Seine Ehefrau zeigte sich in einer ersten Einvernahme auf der Polizeiinspektion Schärding voll geständig. Sie gab an, dass es unmittelbar vor der Tat einen Streit gegeben haben soll. Diesen gab es aber nie. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, war das nur eine Schutzbehauptung der Täterin. Als Motiv gab die Frau schließlich jahrelange gegenseitige Eifersucht an. Unklar war vorerst, wie Patrick F. einvernommen wird: „Entweder machen das die Kollegen in Passau für uns, oder wir befragen ihn telefonisch“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ried, Petra Stranzinger.