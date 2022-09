Salzburger Festspiele feiern heuer Normalität

In Salzburg also nichts Neues. Wiedersehen machte trotzdem Freude, zumindest musikalisch. Ganz ohne Turbulenzen ging es diesen Sommer nicht, denn „sagen oder nicht sagen?“ – das war hier die Frage. Gerade zur Diskussion rund um Intendantenliebling Teodor Currentzis schien in der Kulturberichterstattung jeder, der glaubte etwas zu sagen zu haben, auch etwas sagen zu müssen. Currentzis hatte nichts gesagt. Nichts zum Ukraine-Krieg, nichts zu seiner Haltung gegenüber seiner Wahlheimat Russland und einmal auch handgestoppte 30 Minuten und 46 Sekunden lang nichts zu all dem gegenüber Ioan Holender im exklusiven Interview bei Servus TV, der auch die selbe Zeit nutze, um nicht danach zu fragen. Ein gefundenes Fressen für die Presse, bei der für so manchen dieses Jahr der Trend sowieso eher zum Festspiel-Bashing ging. So viel sei dazu nur auch noch von dieser Seite gesagt: die Diskussion über Currentzis’ Nicht-Haltung wird weiter gehen, geschadet hat sie den Salzburger Festspielen nicht. Im Gegenteil, die Bude voll gemacht.