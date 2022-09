Einer der wärmsten Sommermonate

Einer der wärmsten Augustmonate seit es Aufzeichnungen gibt liegt hinter uns. Nicht nur in den Tälern Salzburgs kam es Anfang und Ende des Monats zu Höchstwerten mit über 30 Grad. Auch auf den Bergen stieg die Temperatur an. Am Sonnblick (3109m), auf dem die maximale Durchschnittstemperatur bei rund vier Grad liegt, zeichnete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im August einen durchschnittlichen Anstieg von 0,4 Grad auf.