Prachtvolle Kostüme entführen ins Zarenreich

Realisiert werden die Entwürfe von Valasek in den Schneidereien des Musiktheaters: Ballkleider voller händisch angenähter Pailletten und mit langen Schleppen werden von der Leiterin der Damenschneiderei, Christa Dollhäubl, und ihrer Stellvertreterin Christine Panholzer ein letztes Mal inspiziert. Nebenan arbeitet Modistin Dido Victoria Sargent an einem kleinteiligen Kristalldiadem, das zur Fertigstellung einen ganzen Arbeitstag braucht, und in der Herrenschneiderei werden goldene Orden an eine Uniform geheftet. In einer Ecke quillt eine große Kiste vor Pelzmützen fast über - ja, es wird auch schneien im Russland von „Anastasia“!