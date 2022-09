Billigere Bustickets sollen Engländer entlasten

Busfahren soll in England von Jänner bis März maximal zwei Pfund (2,31 Euro) pro Strecke kosten. Der Preisdeckel soll die Engländerinnen und Engländer in Zeiten explodierender Preise entlasten. „Busse sind die am meisten genutzte Form des öffentlichen Verkehrs, deshalb hilft die Begrenzung auf zwei Pfund pro Fahrt Fahrgästen über die Wintermonate und bedeutet eine direkte Entlastung von Haushalten im ganzen Land“, sagte der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Samstag.