Wien Energie: Der Zauber um Ludwig ist verflogen

Nicht die einzige Baustelle in Wien

Die Causa Wien Energie ist nicht die einzige Baustelle in Wien. Da gibt es den Lehrermangel an den Volksschulen. Die Personalnot in den Wiener Spitälern. Auch die Grünen hat Ludwig vergrämt. Zuerst als er sie als Koalitionspartner schasste. Und seit Leonore Gewessler den Lobautunnel stornierte, herrscht Eiszeit. Auch die NEOS sind „angefressen“. Keine rosigen Zeiten für Ludwig, aber für Überraschungen war er immer gut.