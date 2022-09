Fertighaus-Riesen wollen insolventen Musterpark

Der Betreiber des Fertighausparkes in Eugendorf ist pleite. Am Landesgericht Salzburg hat die Musterparkhaus GmbH einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gestellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 9,4 Millionen € . 18 Mitarbeiter sind betroffen – auch Parks in Graz und Haid werden betrieben. Vor allem der Wegfall von Anbietern habe zur Pleite geführt, so Sprecher Thomas Blümke – deutsche Anbieter haben sich vom Markt zurückgezogen: „Mit weniger Aussteller nimmt der Bedarf ab.“