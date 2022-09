Hunderte Meter langer Ölteppich vor Gibraltar

Bis Freitagmorgen sind knapp 200 Tonnen Diesel der insgesamt 492 Tonnen Treib- und Schmierstoffe an Bord der havarierten, 178 Meter langen OS 35 abgepumpt worden. Das teilte die Regierung des britischen Überseegebiets am Südzipfel Spaniens auf Twitter mit. Am Vortag war eine größere Menge Öl aus dem Schiff ausgelaufen. Behörden und Umweltschützer befürchten eine Ölpest.