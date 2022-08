Gibraltar: Frachter droht nach Kollision zu sinken

Warum die beiden Schiffe zusammenstießen, war zunächst unklar. Die OS 35 unter der Flagge von Tuvalu habe leichte Schlagseite und liege bereits mit dem Bug auf Grund - etwa 200 Meter vom Strand Catalan Bay an der Ostseite des Affenfelsens, wie Gibraltar auch genannt wird, entfernt. Die 24 Mann starke Crew seien an Bord und es bestehe keine Lebensgefahr. Sie könne jederzeit von Schiffen in der Nähe aufgenommen werden, heißt es.