Chinesischer Bildhauer auf der Suche nach Toleranz

Eyecatcher im Raum ist ein übergroßer Kopf der Aphrodite, fein geschnitzt aus amerikanischer Nuss. Gegenüber steht ein Kopf der Göttin aus Bronze am Sockel. Den Büsten stellt er Farbtafeln gegenüber, die wiederum das Meditative in der Kunst betonen, wie es aber eher die asiatische Tradition vorgibt. Shaoxiang, der schon den Titel „Artist of the Year“ erhalten hat, ist eine Entdeckung wert.