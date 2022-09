Airpower: Zehntausende beim Spektakel in der Luft

Ministerin kündigt „größtes Innovationspaket“ an

„Wir rechnen an den zwei Tagen mit rund 300.000 Zuschauern, es gibt rund 300 akkreditierte Medienleute, rund 2000 Spotter, für die medizinische Versorgung sorgen 50 Ärzte und über 200 Sanitäter“, resümierte Tanner. Die Veranstaltung zeige auch, welche Mittel das Bundesheer brauche, so die Ministerin: „Wir stehen ja vor dem größten Innovationspaket.“ Militärisch gesehen sei die Airpower die größte Übung im Jahr 2022. „Wir wollen erstmals bewusst darauf achten, wie man so etwas nachhaltig und umweltbewusst ausrichten kann. Nach der Veranstaltung wird das analysiert“, kündigte die Ministerin an.