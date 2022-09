Es geht los: Tausende sind am Weg zur Airpower

Den Campingsessel in der rechten Hand, die Kühlbox in der linken: Die größten Airpower-Fans pilgerten am Freitag schon früh auf das Gelände am Flugplatz in Hinterstoisser, wo sich zwei Tage nun alles nur um Flieger drehen wird. 300.000 Menschen werden im steirischen Zeltweg insgesamt erwartet.