Wo die Inflation niedrig ist

Notenbank reagiert Das hat mehrere Ursachen. Eine liegt in der Politik der eidgenössischen Notenbank: Sie setzt auf eine Aufwertung des Franken zur Bekämpfung der Inflation, erklärt Wifo-Experte Josef Baumgartner. Allein im letzten Jahr stieg der Kurs gegenüber dem Euro um rund 10%, auch zum Dollar gab es ein Plus. Das verbilligt die Importe z. B. von Energie und dämpft dadurch die Inflation. Die Nachteile - die Schweiz ist für Touristen extrem teuer - nimmt man in Kauf.