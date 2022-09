Sänger Felix Muhr: „Landwirt sein is leiwand“

Spaß auf der Bühne

Mit Auftritten läuft es bei dem Vollblutentertainer aus Neustift an der Lafnitz genauso gut. „Es macht mir viel Spaß, auf der Bühne zu stehen und für Stimmung zu sorgen“, so Felix. Jetzt startet er mit dem Party-Kracher „Landwirt sein is leiwand“ durch – ab sofort auf allen Download- und Streamingportalen sowie auf YouTube.