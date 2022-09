Transferfakten: Keine Titel durch Verschwendung

Von den acht Vereinen, die am meisten in neue Spieler investierten, gewann im selben Zeitraum nur Barcelona einmal die Champions League. Und das lag zu einem Gutteil daran, dass man 2015 noch langjährige Stars wie Messi und Iniesta hatte. Die drei Vereine, die aufgrund reicher Investoren mit Abstand viel mehr Geld für Spieler ausgaben als einnahmen, nämlich die beiden Klubs aus Manchester und Paris, brachten es gemeinsam nur auf zwei Finali in der Königsklasse. United ist etwa in der aktuellen Saison nicht einmal für die Champions League qualifiziert.