Vergrault das Land Oberösterreich Pflegekräfte?

1300 Personen in Ausbildung

Zudem übernehme das Land OÖ die Finanzierung der Pflegeausbildungen – in Landesausbildungsstätten vollständig, bei jenen des Bundes übernimmt das Land das dort fällige Schulgeld. Laut Sozialressort befinden sich derzeit in der Altenbetreuungsschule des Landes, bei BFI, Caritas, Diakonie und SOB Steyr etwas mehr als 1300 Personen in Ausbildung.