„Musste mir Geld borgen, um zur Arbeit zu kommen“

„Das war schlimm. Ich brauchte Geld für Benzin, um überhaupt in die Arbeit fahren und mir etwas zum Essen kaufen zu können.“ Just streikte auch noch das Auto und musste repariert werden. In der Not sprang eine Freundin ein: „Sie hat mir 400 Euro geliehen.“ Zudem brachte der Pfarrer einen 100-Euro-Gutschein vorbei. „So bin ich halbwegs über die Runden gekommen“, sagt Schaden. Der Ärger ist aber noch nicht verraucht: „Da sucht man Pflegekräfte, und dann lässt man sie derart in der Luft hängen.“