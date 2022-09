Pamela Rendi-Wagner kam und kaufte Eierschwammerl

In Österreich sei man mit Einmalzahlungen bereits zufrieden. Am ganzen Dilemma seien auch absurde Auswüchse am Strompreismarkt, an der Leipziger Börse oder das Prinzip der Merit-Order Schuld. Und eben das Nichtstun der Regierung. Die Turbulenzen der Wien Energie? Das nicht funktionierende System.