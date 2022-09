Die Schoren-Ladies wollen die Großen ärgern

Kurz vor dem Start in der WHA Meisterliga am Samstag bei den MGA Fivers in Wien legten die Messestädterin mit der Verpflichtung von Tea Bunic noch einmal nach. Die international erfahrene Kreisläuferin wurde in der kroatischen Liga ins All-Star-Team berufen und ist zudem eine „sichere Bank“ im Deckungszentrum. Zuletzt spielte die 31-Jährige in Israel bei Maccabi Rishon Lezion.