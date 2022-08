Brand durch Zigarette? Zeuge beobachtete Teenager

Fassade und Dach in Flammen, ein Bewohner mit einer Rauchgasvergiftung im Spital: Der Brand im Tiroler Imst hielt am Dienstag in den frühen Morgenstunden Feuerwehr und Rettung auf Trab. Und anschließend auch die Ermittler von der Polizei. Im Zuge der Erhebungen stellte sich nun heraus, dass das Feuer durch eine Zigarette ausgelöst worden sein dürfte. Ein Zeuge habe in der Nacht zwei Jugendliche beobachtet.