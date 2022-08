Haus in Flammen: Mann erlitt Rauchgasvergiftung

Feueralarm am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Imst im Tiroler Oberland: Bei einem Haus brach im Bereich der Fassade ein Brand aus, der sich folglich auf das Dach ausbreitete. Ein Bewohner (29) im ersten Stock musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.