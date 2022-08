Durch Auto-Radio abgelenkt: Kollision mit Biker

Der Verletzte wurde in der Folge vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, geflogen, der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Durch den Unfall war die B72 in der Zeit von 15.30 Uhr - 16.40 Uhr total gesperrt. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von der Feuerwehr Krieglach geborgen.