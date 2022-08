Gedächtnisverlust! Sorgen um Weltmeister Häßler

„Ich bin momentan nicht in der Lage, eine Mannschaft zu trainieren, solange ich nicht weiß, was ich habe“, erklärt Häßler in der deutschen „Bild“-Zeitung. Am 17. August war es zum ersten Blackout gekommen. Icke wusste während der Kabinen-Ansprache plötzlich nicht mehr, was er sagen wollte. Er hatte Aussetzer, litt unter Gedächtnisverlust und musste die Ansprache abbrechen, heißt es.