Crash auf B156: Mordversuch oder Unfall?

In selbstmörderischer Absicht soll ein 29-jähriger Türke im März 2019 auf der B156 seinen SUV in den Gegenverkehr gelenkt haben. Der Wagen kollidierte dabei mit zwei Pkw, deren Insassen teils schwer verletzt wurden. Angeklagt ist der Mann, der danach in die Türkei geflogen und untergetaucht war, wegen dreifachen Mordversuchs.