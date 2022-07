Autolenker vor Gericht: Dreifacher Mordversuch?

Ein ungewöhnlicher Prozess beschäftigt am Mittwoch das Salzburger Landesgericht. Einem Autolenker wird dreifacher Mordversuch vorgeworfen. Der 29-Jährige soll in selbstmörderischer Absicht in den Gegenverkehr gefahren sein. Dabei nahm er laut Anklage den Tod anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf.