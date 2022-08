Michelle Hunziker wird Oma: Aurora ist schwanger!

Der Sänger startet am 30. Oktober von Los Angeles aus eine internationale Tour mit 60 Konzerten in der ganzen Welt. Der erste Teil findet in Nord-, Mittel- und Südamerika statt. Von Februar bis Mai 2023 sind zehn Konzerte in Italien und in Europa geplant. Am 17. April 2023 tritt Ramazzotti in der Wiener Stadthalle auf.