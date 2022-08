Tash Sultana: Gegen alle Normen des Chart-Pop

Die Unbedarftheit der Prä-Corona-Tour ist mit dem Erfolg und dem Alter ein bisschen zurückgewichen. Keine ausufernden Barfußläufe auf der Bühne, kein Sprung in den Bühnengraben, um mit den Fans auf physische Tuchfühlung zu gehen. Die Nähe entsteht durch die Musik. Die drei abschließenden Songs des Abends nehmen ein gutes Drittel der knapp zweistündigen Setlist ein und weisen keine Sekunde zu viel auf. Der große Durchbruchshit „Jungle“, der Sultana via YouTube von der Straße in die großen Konzertlocations brachte, ist bei allen Anwesenden in Fleisch und Blut übergegangen, das abschließende, vornehmlich auf der Akustikgitarre gezupfte „Blackbird“ ist ein konziliantes Lehrstück in Sachen fragiler Virtuosität, aber die innigsten, intimsten Momente, die gibt es kurz davor im Doppelpack. Das eindringliche „Coma“ entwickelt sich von einem sanften Moment der Eigentherapie zu einem eruptiven Ausbruch samt Headbanging und das zartfühlende „Notion“ teilen zwei junge Damen in der ersten Publikumsreihe via Smartphone mit einer Freundin am Krankenhausbett, die während des ausufernden Tracks einen Komplettsturm der Emotionen zwischen Freude, Ergriffenheit und mitfühlender Trauer erlebt. Starker Tobak.