Beim Medizincheck: ÖFB-Talent geht nach Italien

Konkret wird sein Weg zu US Salernitana führen. Die Hafenstädter überweisen dafür fünf Millionen Euro an die französische Riviera. Der Innenverteidiger soll bereits in Italien sein, um alsbald den Vertrag zu unterschrieben. Der Medizincheck soll noch am heutigen Montag erfolgen. All das berichtet der stets gut informierte italienische Transferexperte Fabrizio Roamno. „Ein Großer für Salernitana“, so ein Tenor auf Twitter zum bevorstehenden Transfer.